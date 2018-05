Appareil Apple

iPhone 6

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 40

Objectif iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel 11.3.1

C’etait Bien parti, bel arcus ont le caractère multicouche se dévoilera quelques secondes après... et puis le flop ou presque !

Cela s’est déchiré avant d’arriver sur ma position et je n’ai vu passer qu’un flanc peu spectaculaire... si bien que je ne poste même pas les photos; même si un fort vent en rafale, les trombes d’eau et la foudre ont été au rdv.



Le système s’est scindé, le gros paquet partant plein Nord.

Très grosse activité électrique, surtout après la grosse pluie.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)