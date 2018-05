Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.3

Focale 11 mm

ISO 100

Objectif 11.0-16.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

Et cette fois-ci ça n'a pas fait semblant avec des impacts très proche de quoi me faire sursauter plusieurs fois, comme ici avec ce magnifique ramifié et à droite de la photo un impact encore plus proche, mais hors cadre!