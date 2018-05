Appareil

SLT-A65V

Logiciel paint.net 4.0.21

Salut à tous. Résultat des courses pour ce lundi :



- un orage très fort qui est venu mourir sur le Havre avec un énorme arcus, un ciel d'apocalypse en journée (17h - 18h30)



- et en soirée, un nouvel orage, modérément électrique, très pluvieux s'est présenté à nous par le Sud avec un arcus encore plus gigantesque que le précédent.



Les éclairs auront eu du mal à sortir (intra-nuageux). Mais j'ai néanmoins réussi à réaliser le cliché de foudre ci-dessus (unique et dernier impact qui frappera Le Havre vers 23h45).



Une journée riche en émotion, bien que les orages aient été un peu courts, mourant rapidement à l'approche de la mer.



De nouveaux orages pour ces prochaines heures en Normandie ?? A suivre !



Quelques photos en plus sur ma page perso (et notamment les arcus, un ciel apocalyptique sous l'orage diurne et d'autres impacts).



https://www.facebook.com/meteostorm.fr/