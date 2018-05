Appareil PENTAX

PENTAX K-30 + Filtre UV

Exposition 2 sec

Ouverture f/20

Focale 33 mm

ISO 100

Objectif TAMRON XR DiII 18-200mm F3.5-6.3

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe Yoshi69

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS : 48°40'01,15"N ; 001°33'52,69"E



L'orage est passé et s'éloigne maintenant. Il aura laissé 56mm de pluie en 20 minutes environ. L'eau s'est reste accumulée partout et je dois pomper dans ma cours. Las grêlons ont atteint 1,5cm et ont détruit tous les fruit en formation...

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)