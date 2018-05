Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 30 sec

Ouverture f/7.1

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Une telle orgie de foudre mériterait pourtant d'écrire une sacrée tartine à son sujet. Mais les connaisseurs le feront bien mieux que moi.

En tout état de cause le spectacle céleste auquel j'ai assisté laisse loin derrière lui la nuit du 25 au 26 mai 2009, ce qui n'est pas peu dire. Encore une fois, je ne parle évidemment que de la foudre, j'ignore tout du reste.

Petit détail : l'éclairage urbain autour des bâtiments à droite s'était presque entièrement éteint au moment de la prise de ce cliché (comparer avec la Photolive précédente), ce qui s'est produit au moins une bonne demi-douzaine de fois au cours de la soirée/nuit. A Chaque fois cela s'est produit en parfaite synchronisation avec les impacts les plus puissants et les plus proches. L'éclairage dans la vallée a lui aussi fortement "varié"...

Quel spectacle mes aïeux, quel spectacle !



Bonne journée à toutes et à tous !