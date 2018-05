Appareil NIKON CORPORATION

Un joli système se met en place en Isère ce soir, et s'approche désormais des Terres Froides.



On aperçoit la plus vieille enclume avec au pied du système une série de cumulus feeders, qui semblent bien partis pour se développer et évoluer jusqu'à l'orage dans quelque temps à l'est de Bourgoin.