Enfin un bel orage est survenu ce soir vers 21h sur mon secteur avec d'assez beaux éclairs et une activité électrique sympas, on le vois sur cette image qui n'est certes pas la plus impressionnante mais toujours agréable comme ambiance, bonne averse lors de cette orage qui laissa 9,0 mm s'ajoutant au 19,0 mm tombé la nuit précédente sous forme de pluies stratiformes, côté température, bien agréable de 14,1°C ce matin à 26,7°C au meilleurs de l'après-midi .



Bonne soirée à toutes et tous.