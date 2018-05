Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/933 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 48.81°N, 2.21°E

Altitude GPS 170m

Après une belle journée ensoleillée le temps se couvre depuis environ 90mn, toujours plus au moins du côté de Chaville et Vélizy-Villacoublay. Tonnerre au loin. Pas d’éclairs ni de pluie pour le moment

Température de 22 degrés et pour le moment pas une feuille ne bouge sur les arbres.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)