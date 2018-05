nouvelle journée orageuse

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La situation de marais barométrique dans laquelle nous sommes depuis un moment perdure, et l'arrivée de nouveaux forçages par le sud a permis l'éclosion de nombreux orages dans le sud ouest cet après midi, d'abord sur le Tarn et l'Aveyron.



Alors que toutes les précipitations se désintégrait en abordant Toulouse cet après midi, une cellule a fini par naître sur l'ouest de la ville peu après 18h, peu mobile et avec de fortes intensités de pluie. Elle a généré d'importants cumuls vers Tournefeuille et Plaisance du Touch, mais seulement 8.5 mm à Blagnac sur l'ensemble de la soirée.