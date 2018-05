Orage mature beauceron

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5.6

Focale 24 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Orage en transit au zénith de Toury (45) au moment de cette prise devue. Un petit arcus sur le rebord nord et nord-ouest précédait plusieurs rideaux de pluie signant un système multicellulaire assez inorganisé à ce moment là.

Uniquement de la foudre intranuageuse ou noyée...

La soirée a fini sur l'observation d'un tout autre phénomène qui à survolé l'est de Paris vers 22h30. Une cellule que j'avais commencé à suivre alors qu'elle survolait les environs de la forêt de Fontainebleau, puis s'est réactivée quelques minutes plus tard en se transformant en un ovni clignotant sans cesse pendant une vingtaine de minutes au moins. Beau spectacle !