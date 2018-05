Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3300

Exposition 8 sec

Ouverture f/4.8

Focale 45 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Alors que ce soir jesperais que les orages ne laisseraient tranquiles, et bien non !

Un petit orage bien faiblard comparé à hier soir, avant hier soir ou vendredi soir, est passé plus à l'ouest et ne nous a meme pas arrosé

Encore 21°