Déluge de foudre

Ce mois de mai exceptionnellement orageux en France se termine en beauté ! Ces derniers jours, les orages se montrent particulièrement nombreux et sévères sur une grande partie du pays, le pourtour méditerranéen restant relativement à l'écart. Des orages parviennent tout de même à se former de manière anarchique au gré de légers forçages comme ce fut le cas ce soir sur le centre de l'Hérault.

Une cellule orageuse assez compacte et peu mobile s'est formée en fin de journée sur le Biterrois avant de remonter lentement en direction du Montpelliérain en soirée. L'activité électrique est restée discrète pendant un long moment malgré de fortes intensités pluvieuses avant de subitement s'activer au contact du massif de la Gardiole. Pendant une dizaine de minutes, un intense noyau a littéralement pilonné le parc éolien au-dessus de la commune de Cournonterral. L'ensemble des éolienne a eu le droit à son ramifié (une éolienne impacté sur la photo, à gauche), parfois à plusieurs reprises. Des impacts très lumineux et tombant par grappes de 5 ou 6.

L'orage poursuivra sa route en direction de la Séranne, en gardant une activité électrique soutenue.