Nuit agitée sur l'Hérault, la foudre s'est enfin manifestée de nuit, et de belle manière avec cet arc-en-ciel nocturne grâce à la pleine lune ! La grappe des 6 impacts à droite est tombée en simultanée, ce qui m'a valu un bon étonnement en constatant la photo une fois prise !



Spectacle un peu lointain me concernant faute d'un placement suffisamment étudié et décidé complétement au dernier moment, mais tout de même l'ambiance était délectable avec plus de 18°C à 1h30 du matin sans un souffle de vent et ces puissants missiles qui éclairaient le ciel.