Le déluge d'hier soir a laissé quelques traces dans les champs dans lesquels on devine les ruissellements. ce soir l'ambiance est beaucoup plus calme avec ces cumulus qui s'espace peu à peu et un faible vent de nord ouest. Il fait 21 °C au moment de la photo.

Un petit risque d'averse persiste pour demain après midi mais on devrait passer la journée au sec, avec des températures en hausse.