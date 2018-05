Dissipation d'un orage violent

Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/700 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXU2DRD1

GPS 49.5°N, 0.12°E

Altitude GPS 0m

D'après les informations suivantes, cet orage a causé d'importantes inondations dans les alentours de Bolbec.

Quelques coups de tonnerre sont audibles sur Le Havre.

La journée fût ensoleillée. Dès l'aube, un passage orageux a frôlé la cité Océane. En très peu de temps, il est tombé un déluge. En revanche, de faibles averses, des passages nuageux et brumeux ont élu domicile entre 8h et 13h.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 17°C à 8h, 19°C à 13h et 22°C à 18h.



Ce mois de mai est historique ! Plus de 180 000 impacts de foudre ont été enregistrés sur l'héxagone. Du jamais vu!