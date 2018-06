Violent Orage !

Appareil Canon

Orage diluvien sur l'est de Nancy et plus précisement sur le village de Lenoncourt, (en dessous de la cellule de droite) la lame d'eau radar indique 90mm/1h30 !



Grosse inondation dans le village en cours ...



L'orage était parfaitement rodé pendant 1h30, des cellules se formaient a tour de rôle (ex a gauche) et venait réalimenté celle de droite.