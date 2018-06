Récompense électrique

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 16 mm

ISO 250

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Après 20 minutes de pluie modérée à forte et de vaine attente, je m'étais juré que ce serait ma dernière tentative de faire un cliché. Bien m'en a pris ! Même si j'ai lamentablement raté le suivant qui semblait plus intéressant...



Bonne nuit à toutes et à tous !