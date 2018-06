Retour provisoire de conditions stables

Dim. originale 3968*2976px

Le temps instable, parfois orageux des journées précédentes s'est provisoirement retiré, laissant place pour ces deux jours à des conditions plus habituelles pour le lieu et la saison. Seuls, quelques cumulus circulent sur les terres, à droite de la photo.



Cette belle matinée fut donc l'occasion de faire de la maintenance sur notre StatIC de la Corniche, au programme, nettoyage des capteurs solaires et surtout des augets du pluviomètre, ensablés par les petites pluies de dimanche et lundi dernier sous sirocco. De même, la girouette et l'anémomètre, qui donnaient des signes de fatigue par vents faibles, ont été remplacés.