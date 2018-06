Magnifiques Cumulonimbus !

Appareil NIKON

COOLPIX P900

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/5.0

Focale 17 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX P900 V1.3

Encore quelques beaux cumulonimbus et autres formations orageuses mais ont sent que le potentiel orageux est beaucoup moins marqué aujourd'hui, ça m'étonne que ses formations arrivent à maturités pour aujourd'hui, encore moins demain ou le temps devrait pas trop être mauvais, côté températures, très agréable, de 10,9°C ce matin à 25,1°C au meilleurs de l'après midi, dans les 24°C en ce moment ...



Bon week-end à toutes et à tous .