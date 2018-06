Encore quelques beaux cumulonimbus et autres formations orageuses mais ont sent que le potentiel orageux est beaucoup moins marqué aujourd'hui, ça m'étonne que ses formations arrivent à maturités pour aujourd'hui, encore moins demain ou le temps devrait pas trop être mauvais, côté températures, très agréable, de 10,9°C ce matin à 25,1°C au meilleurs de l'après midi, dans les 24°C en ce moment ...



Bon week-end à toutes et à tous .