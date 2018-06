Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/9.1

Focale 17 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel ArcSoft MediaImpression

Et de trois ! Nouvelle petite averse orageuse qui frôlera ma commune ce vendredi 1er juin 2018. Cette cellule orageuse aura perdu de force pour disparaître par la suite. Elle prendra presque un aspect d’une formation d’une super cellule, alors que la réalité et non le simplement bourgeonnement qui fusionnera avec l’ancienne cellule mourante qui aura tonné plus loin avant d’arrivée du côté de chez moi de Richecourt en Meuse. https://www.facebook.com/pg/fabricegillant/photos/?tab=album&album_id=776411112555658