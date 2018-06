Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5.7

Focale 113 mm

ISO 250

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Alors que les cumulonimbus n'en finissent plus de bourgeonner depuis plusieurs semaine, la journée fût davantage dégagée et ensoleillée sur Perpignan, mais les cellules orageuses de reprendre aux horizons Nord et Ouest dès le milieu de l'après-midi.