convection peu profonde

Cet après midi fut une parfaite illustration de l'importance des forçages pour le démarrage de la convection profonde. Le chauffage en basse couche plus important que les jours précédents (Tx de 26.2 °C à Blagnac) a permis d'avoir une CAPE largement suffisante (environ 1500 j/kg) mais seul les reliefs de la Montagne Noire et des Pyrénées ont vu le développement des Cb grâces aux forçages orographiques, tandis qu'en plaine on s'en est tenu au stade humilis le plus souvent.