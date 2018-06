Logiciel PhotoScape

Panorams O-N. Aéroport de Québec, 18h00 : nuageux, 26C, vent N 15 km/h.



Au passage d'un front froid qui n'aura finalement engendré que quelques gouttes de pluie, cela après un mois de mai très sec (55 mm). Journées plus fraîches en vue après des max de 32C hier, et 26C aujourd'hui...