Matinée avec un ciel bien dégagé, puis les cumulus ont enflé et se sont mêlés à des passages de cirrus parfois denses.

Plus menaçant en fin d'après-midi et des orages localisés.

Température très douce.



Les sommets des Grandes Rousses et des Écrins depuis la Buffe. Le petit village perché d'Oulles en bas à gauche.



Bonne soirée.