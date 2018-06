Les reliefs se gavent d'eau

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/22.6

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Une pause dans la séquence instable?! S'il est vrai que l'ensemble de la région bénéficie depuis hier d'une temps plus ensoleillé et chaud, la situation reste instable sur les reliefs où de nouveaux orages peu mobiles se déclenchent.

Je ne suis pas disponible avant 16h... et quand je regarde la situation une fois dispo, je me dis, allez, on le tente... et j'ai bien fais. Encore une belle ambiance instable à la frontière Hérault/Aveyron/Gard avec des cellules qui déversent de bonnes quantités d'eau (et certainement de grêle) et une activité foudre une nouvelle fois au rendez-vous (ça change des orages de mai) avec des décharges bien visibles.