Arcus détaché

Logiciel darktable 2.2.5

Bonsoir,



À ma grande surprise, un système orageux s'est formé sur le Lot pour se diriger direction Nord-Ouest, avec notamment une cellule plutôt active sur le radar. Alors que tout ceci était encore assez loin, un arcus (peu consistant certes) s'est rapidement rapproché et a survolé la ville. Une forme peu courante d'arcus car totalement détaché de la base convective, et après le bref sillage turbulent, le ciel était de nouveau clair. Un peu de vent au passage, de l'air plus frais.



J'ai attendu l'arrivée du reste du système. En vain, car tout s'était rapidement écroulé.



Une toute petite mise en bouche pour demain, malgré tout :)



Bonne soirée.