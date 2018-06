Orages Violents Grêligènes

Départ vers Clisson (44) en début d'après-midi. Je me place d'ailleurs juste à côté du festival Hellfest dont les structures sont en train d'être monté, avant que les premières cellules ne fassent leur apparition en Vendée.



Après un peu d'attente sur place sous une température estivale (26-27°C) je décide d'aller intercepter vers Cholet (49) les premières cellules remontantes. Des structures sympatiques se forment avec un début d'arcus mais pas de foudre visible.



Avant même que l'orage me submerge je décide d'aller me placer bien avant au Sud d'Angers (49) voyant qu'une ligne orageuse bien active est en train de se former en remontant depuis la Vienne.



C'est la bonne pioche, les orages de Cholet et de la Vienne commencent à fusionner en remontant vers ma position tout en devenant de plus en plus violent. Un bel arcus se forme et des structures chaotiques, mais toujours pas de foudre visible, tout est caché dans la pluie. En revanche les couleurs deviennent verdâtre, signe de grêle.



Juste avant que l'orage me passe dessus, des personnes âgées décident de venir à mon point de vue pour se balader, alors que moi-même trouve l'endroit trop dangereux et suis à 2 doigt de remballer le matériel. Je serais toujours étonné de l'inconscience des gens.



A l'arrivée de l'orage, fortes rafales de vent, pluie violente, foudre proche, grêle et chute de presque 12°C de la température. C'est effectivement violent.



Sur le chemin du retour j’essayerais de prendre la foudre depuis l'intérieur mais sans succès.