Cadeau de consolation

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 4.2 sec

Ouverture f/6.4

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

La nuit arrivant, je plaçais tout mes espoirs en de nouvelles cellules orageuses pour tirer le portrait de la foudre.

Las ! La quasi totalité de l'activité électrique sera intranuageuse, et ne se dévoilera pas dans sa globalité. Seul cet arc électrique, terminé par un "pelote", sera photogénique, le reste désespérément masqué par les rideaux de pluie.



Une belle soirée toutefois, mais qui aurait pu être meilleure avec plus de flux, plus de dynamisme.



Bonne nuit !