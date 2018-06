Une petite averse orageuse résiduelle ( des orages d'hier dimanche ) est venu mourir sur TRAPPES me donnant une belle moitié d'arc-en-ciel à 6h00 du matin juste avant de partir au boulot ( un moment des plus magique que j'adore observer ). En haut de l'arc-en-ciel on croirait que c'est fumant mais ce n'est que le soleil et les nuages faisant un jeu de lumière.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)