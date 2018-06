Ligne orageuse

Dim. originale 5419*3168px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/8

Focale 29 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Juste en marge de la dégradation orageuse qui concerne dans un premier temps le Finistère et l'ouest des Côtes d'Armor. Un ciel bien sombre avec des bases qui évoluent constamment.

Quelques instants plus tard,les orages se multiplient et je suis pris dans un déluge de pluie et de foudre. Des intensités que l'on rencontre peu par ici.