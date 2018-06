Evacuation

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/340 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 143m

La brume aura rapidement perdu en densité au lever aujourd'hui. Illustration en bord de rivière, là où elle est généralement la plus épaisse. Il faut dire que le vent (certes léger) s'est rapidement levé après l'apparition de l'Amiral...



Veteraon of the psychic Wars (BÖC inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !