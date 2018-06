Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 3/5 sec

Ouverture f/7.1

Focale 14 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

... puis plus rien.

Balade improvisée ce soir entre Toury et Gommerville, entre Essonne et Loiret, pour tenter d'intercepter ce qu'il restait des orages de la journée.

Celui-ci, observé tout d'abord depuis les abords de la N20, ne lâchera à quelques exceptions près que quelques intranuageux, pour finir ses dernières forces dans ce coup de foudre frappant le sol beauceron à un peu moins de 2 km.

La soirée ne se sera pas arrêtée là et les orages qui suivront entre le centre de l'Essonne et l'Eure et Loir permettront de clore la soirée se manière fort sympathique, avec sans doute localement quelques cumuls de précipitations qui ne manqueront pas d'être significatifs !