triple impact sur la commune de Rai (61)

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 10 sec

Ouverture f/13

Focale 27 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe HYOCHUL PARK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Hier soir, les orages auront encore été trés actifs sur la basse normandie. Avec de fortes pluies sur l'Eure et de gros dégats matériels et humains. Ici, un peu plus tôt, posté au sec, je regarde la cellule passer devant moi faisant son spectacle keraunique, sans savoir les dégats qu'elle engendrerait...