Orage Stationnaire Rotatif

Il y a eu de nombreuses cellules orageuses dans la région pendant l'après-midi, mais j'étais au travail. C'était de toute façon un peu mou et peu structuré donc je n'ai pas loupé grand chose. Les cellules étaient cependant peu mobiles empruntant souvent les mêmes chemins.



A partir de 16h cependant on sent que l'activité dans le maine-et-Loire (49) commence à grimper, il me tarde de rentrer chez moi. Une cellule au-dessus d'Ancenis (44) retient mon attention cependant en rentrant du travail.



A 18h revenu chez moi, je constate que la cellule est toujours au-dessus d'Ancenis et qu'elle commence à devenir bien esthétique. Par chance, c'est justement dans cette direction que j'ai la meilleure vue depuis chez moi. Je décide donc de la filmer et photographier depuis ma fenêtre. Vous pouvez voir ma station météo VP2 en bas.



Cette cellule qui a commencé sa vie vers 16h30 vers Ancenis va durer jusque vers 21h30 toujours en restant au-dessus de la ville. Soit 5h, avec une phase plus active très probablement supercellulaire (LT ?) de 18h à 20h30. En 13ans de chasse je n'ai jamais rien vu de tel. On voit bien le nuage-mur sur mes photos et j'ai bien cru à un moment donné qu'elle allait poser un tuba. J'ai filmé pendant 2h cet orage, le time lapse risque d'être sympa donc.



Je ne connais pas le cumul de pluie sur Ancenis et n'ai pas eu la possibilité d'y aller depuis, mais il y a eu des grosses inondations c'est certain, ce n'est pas possible autrement (j'en saurais plus quand j'aurais vu mes collègues de travail qui y passent). Ici seulement 11mm, mais recueilli en 30mn quand cet orage s'est décalé vers ma station à la toute fin.