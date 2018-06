Pluie et ciel bâchée ce matin,énième orage cette nuit

Pluie et ciel bâchée ce matin,énième orage cette nuit Saint-Maximin 2018-06-05T09:37:00+02:00

Quelques pluies ce matin,elles se montrent assez soutenues à certains moments,cieux bouchées,bien entendu.En fin de nuit,réveil orageux sous une petite cellule orageuse éphémère et brièvement électrique avec 2/3 impacts bien sourd (avant que cette activité électrique marginale ne disparaissent totalement) et une forte averse orageuse (évidemment,vraiment sans communes mesures avec l'énorme orage exceptionnellement pluvieux de jeudi dernier,en soirée) d'assez courte durée en dessous.Temperature actuelle : 16 degrés en ce moment,temperature minimale : 15 degrés en fin de nuit.Hier : Lourdeur,moiteur désagréable l'après-midi sous un ciel assez " nébulo-crasseux" (après un petit peu de pluie en fin de matinée) mais avec pas mal de moments de soleil.Temperature maximale de 26 degrés et une humidité ambiante assez élevée!Temperature minimale : 15 degrés.Dimanche : temperature minimale : 12 degrés;temperature maximale : 25,5 degrés.

