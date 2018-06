Inondation à Gétigné

Appareil Canon

Canon EOS 300D DIGITAL

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/5

Focale 18 mm

ISO 200

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Un orage est resté pendant plus d'une heure à cet endroit. Résultat: des ruissellements très importants et même des inondations comme ici, où il y a environ 15cm d'eau dans la rue.

Photo prise dans la rue du Pont Ligneau, au point le plus bas. La Sèvre Nantaise passe tout près à droite (mais elle ne débordait pas).

Désolé pour la qualité médiocre de la photo, elle était prise à l'intérieur de la voiture, impossible de sortir tellement ça tombait fort!