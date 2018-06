Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D90

Exposition 10 sec

Ouverture f/5.6

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Les orages ne cessent de se succéder... Après avoir essuyé une pluie incessante aprps l'orage précédent, on pourrait croire que c'est fini. Il n'en est rien. Une nouvelle activité se développe non loin de Lausanne, avec quelques impacts, et un superbe abaissement de la base nuageuse.