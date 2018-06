Supercellule en plaine Audoise

Appareil Panasonic

DMC-LZ40

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/1

Focale 4 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Elles sont assez rares dans le secteur, mais celle-ci m'est passé juste sous le nez à une dizaine de km, juste ce qu'il fallait pour bien la capturer (pas de zoom sur cette photo, et par chance mon nez avait bien flairé la chose, donc j'avais mon appareil avec moi.

Si elle n'avait pas dévié de flux, elle aurait foncé sur Mailhac, mais sa transformation en SC nous a épargné en l'envoyant plus à l'Est, où de la grêle a été signalée, pas étonnant quand on voit l'image radar à ce moment là. L'activité électrique était par contre très limitée, mais le spectacle n'en était pas moins grandiose.