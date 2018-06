Une cellule isolée entre Somme et Pas de Calais

Une cellule isolée entre Somme et Pas de Calais Amiens 2018-06-06T19:24:00+02:00

Appareil LG Electronics

LG-H870

Exposition 1/2715 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.1 mm

ISO 50

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

Malgré une journée estivale (+27.3°c à la VP2 d'Amiens) la convection ne démarre pas par ici.

Cependant,entre Somme et Pas de Calais,un congestus est soudainement entré en éruption.

Il aura donné une belle averse orageuse mais aucun témoignage possible sur la nature des precipitations et leur intensité : c'est une zone rurale sans stations météo amateur disponible.