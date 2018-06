Torsadé en extrémité

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh)

Après avoir passé une journée à Paris, où il faisait en fin de journée très lourd, où quelques mamatus plafonnaient les rues de Paris, et l'on pouvait voir de beau cumulos-nimbus entre deux Boulevard en deux direction du sud. Puis je suis partis sur Rosny sous bois, mais là aussi l'on pouvait distinguer encore plus au Nord et à l'Est la ligne orageuse. Mais finalement je suis repartis sur Rambouillet ou une extrémité cellulaire faisait entendre le tonnerre pendant de long moment.