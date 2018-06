Orage modéré dans l'amiénois

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5100

Exposition 20 sec

Ouverture f/7.1

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DxO OpticsPro 10.0

Nouvel épisode orageux dans la Somme.

L'activité électrique s'est avérée modérée mais c'est encore une fois la pluie diluvienne qui aura le plus de conséquences par ici:les ruissellements ont été nombreux si bien que de nombreuses routes départementales sont temporairement coupées,comme ici autour de Franvillers entre Amiens et Albert.

