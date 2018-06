Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 33.6 sec

Ouverture f/7

Focale 17 mm

ISO 200

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Partiel

Flash No Flash

Logiciel ArcSoft MediaImpression

Bel orage qui venait par le sud-est de la région de Lorraine et remontée chez moi et ses mêmes réactivée aura donné un vrai spectacle pyrotechnique naturel. Le ciel s’embraser d’éclair rampant et parfois impactée le sol avec de belle ramification comme celle-ci coup de foudre positive qui s’est produit lors de la nouvelle jeune cellule orageuse qui commencer a lâchai ça robe d'eau devant moi lors de l’orage qui s’éloigner de m'a position près de mon village de Richecourt dans le (55). D’autre photo ici : https://www.facebook.com/fabricegillant/