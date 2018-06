Ligne orageuse active en Isère

Dim. originale 7696*1680px

Une belle ligne orageuse s'est formée ce soir en Isère. Elle aura ensuite évolué en multicellulaire assez vaste, et aura donné pas moins de 26 mm en 30 minutes entre 20h et 20h30 (intensité max de 120 mm/h) à la station de L'Isle d'Abeau.

L'activité électrique aura été modérée au plus fort de l'orage avec quelques bons coups de foudre plus ou moins proches.



Le jardin en avait besoin puisque les orages nous ont bien échappé ces derniers jours...