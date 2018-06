Lumière de folie

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 4 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 50

Objectif 50.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Scheib Guillaume

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Macintosh)

Depuis ce matin le modèle de prévision Arome faisait cavalier seul en voyant une salve orageuse déborder sur l'Alsace durant la soirée en flux de Nord-est, ce scénario c'est répété sur les différents runs de la journée. Et ce soir de puissants bourgeonnements se sont formés sur la frontière extrême du Bas-Rhin.



Je me suis remémoré d'un spot que j'avais trouvé comme "potentiellement bon" sur google maps et j'ai pris la décision de m'y rendre



Au coucher du soleil, des lumières irréelles se sont manifestées et la foudre également, c'est la seule capture interessante de la soirée, mais quelle capture ! (Lumières et Saturation 100% fidèles)