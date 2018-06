Appareil Apple

Levée matinale en plein dans le brouillard (phénomène de basse-couche rare à une période si proche de l'été,puis poursuite dans une grisaille massivement brumeuse dans le courant et la finition de la matinée/mi-journée.Les stratus encore accompagnée de brume dans les très basses-couches (et donc accessoirement au niveau du sol) ne se morcellent/dissipent seulement que maintenant,soit en plein milieu de l'après-midi dans une atmosphère encore quelques peu brumeuse et poisseuse car lourde malgrés une temperature plus faible que prévue,de 22,5 degrés au moment de la photographie mais l'humidité ambiante élevée est la pour engendrer un ressentit moite désagréable.Temperature minimale : 14 degrés au cours de la nuit dernière.Hier,idem qu'aujourd'hui quasiment,à la seule différence que la dissipation de la grisaille crasseuse opaque s'est effectuée un peu plus tôt dans l'après-midi.A partir du milieu de l'après-midi sous un ciel lumineux mais quand -même toujours laiteux/voilée et un soleil donc assez tamisée,la lourdeur s'est faite évidemment ressentir avec l'humidité de l'air présente.Temperature maximale de (presque) 25 degrés.Temperature minimale : 13,5 degrés.

