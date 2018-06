Mi-figue, mi-raisin

Ont peu pas dire que le temps est désagréable mais ont ne peu pas dire non plus qu'il est top, je m'explique, souvent le temps est partagé entre éclaircies et nuages, ça fini toujours en averses convective par ici mais rarement en orages, dommage car j'aurais aimé plus d'orages sur le secteur, un seul bel orage ici depuis début mai, en date du 29 mai, le reste fut souvent de l'orographique peu actif et souvent isolé sur le relief, à l'image de cette image, ont y vois le massif du Mont Blanc qui est timide pour ce montrer, les cumulus parfois imposant sont encore bien présent mais donnant juste une simple averse assez faible sur mon secteur, 0,5 mm au pluvio, c'est moins que les jours passé mais c'est assez fou à quel point mon secteur passe souvent à la trappe des orages alors que partout ailleurs, ça cogne assez dure ...

Point de vue températures elles sont quand à elles d'un bon niveau par exemple de 13,0°C ce matin en Tn à 27,9°C en Tx sur ma station.



Bon week-end à toutes et à tous.