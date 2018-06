Dim. originale 1024*680px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/7.1

Focale 10 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

LA goutte de trop qui perturbe l'aspect général de cet impact quadruple survenu entre Bromeilles où j'étais posté et Puiseaux, en face en limite du rideau de pluie. Du coup, l'impact de droite semble passer devant une ascendance prêt du sol, mais il n'en est rien.

Mais la traque qui a permis cette capture valait tout de même bien la peine. En compagnie de Henri Buffetaut et Olivier Momon, comme au bon vieux temps, nous sommes parti entre Bonneval et Bromeilles le long de cette convergence bien tonique, pour finir à proximité d'un ovni stationnant sur le centre du Loiret en soirée. Arcus, tubas, rotations tous azimuth sous les bases, foudre proches et ramifiées, et une magnifique vision de cet orage mourant pour finir avec des mammas qui se teintaient très doucement d'un gris-rosé délicat.

On remet ça demain ?