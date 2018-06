Impact ramifié à plus de 65 km de distance !

Dim. originale 1757*1173px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 155 mm

ISO 250

Objectif 70.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

9 juin 2018, quelque part entre Dijon et Auxonne.

Voyant flasher plein nord depuis ma terrasse, je suis monté vite fait sur une colline pas loin de chez moi et avec le zoom, j'ai pu choper cet impact ramifié à l'avant des précipitations... Il n'en est pas sorti beaucoup apparemment, l'orage se contentant plutôt de flasher non stop dans les précipitations... Il ne fallait donc pas le louper, celui-là !

Distance à vol d'oiseau : env. 65 km !!! Vous serez donc indulgents quant à la qualité de cette photo ! :)



#foudre #éclair #orage #orages #storm #lightning #arcus #cumulonimbus #stormchasing #supercellule #supercell #thunderstorm



Droits : www.will-hien-photography.com