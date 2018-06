Château de Wegelnburg entre 2 orages

Appareil Panasonic

DMC-FZ72

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/3.0

Focale 4.25 mm

ISO 160

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

De retour de la randonnée classique du circuit des 4 châteaux : Fleckenstein, L½wenstein, Hohenbourg, Wegelnburg.

Superbe découverte que ce secteur frontalier à cheval sur les Vosges du Nord et le Palatinat allemand.

J'ai essuyé un 1er épisode orageux de 14h à 15h puis un 2nd de 18h30 à 19h15 (pas étonnant tellement il faisait à nouveau très lourd).

La photo a été prise depuis le magnifique Château de Wegelnburg en Allemagne, qui offre une vue splendide.

Sur la photo, on peut voir l'arrivée imminente du 2nd épisode orageux sur la gauche, et les suites de l'épisode précédent à droite, avec des phénomènes d'évaporation un peu partout.